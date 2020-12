Voel jij je vaak schuldig? Dit kun je daaraan doen

Kiezen voor een minder bekende zorgverze­ke­ring helpt je honderden euro's besparen

30 november Verschillende aanbieders van de basiszorgverzekering bieden dezelfde dekking, maar de één is goedkoper dan de ander. Het komt zelfs voor dat je binnen hetzelfde moederbedrijf over kunt stappen naar een voordeliger merk. Daar zit vast een addertje onder het gras zou je denken, maar niets is minder waar.