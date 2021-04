Vier vrouwen met ernstige complicaties na operatie in Turkije: ‘We waren een blok vlees op een tafel’

,,Mam, ik hou van je. Zorg je voor mijn kinderen?’’ Het zijn de laatste woorden die Julie Hari van haar dochter hoort. Daarna zakt Sharida Tuinfort weg. In het Turkse ziekenhuis raken dokters in paniek en rijden haar bed razendsnel naar de intensive care. Pas uren later ziet Hari haar dochter weer, in het mortuarium van het ziekenhuis.