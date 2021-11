‘Vergeet het baasje in eigen buik niet’: spotje tegen abortus is anno 2021 een gotspe

Al bijna, of nog maar veertig jaar is de Nederlandse vrouw baas in eigen buik. Wij kunnen bij een ongewenste zwangerschap kiezen voor een abortus, en zijn er dan van verzekerd dat het in een steriele, veilige omgeving gebeurt. Dankzij de makkelijke toegang tot voorbehoedmiddelen, en goede voorlichting, is het abortuscijfer in ons land laag, en vindt de meerderheid ervan plaats in de eerste acht weken. 97,5 procent van de vrouwen die een abortus ondergingen, heeft er geen spijt van. Misschien wel verdriet, maar dat is logisch. Een zwangerschap laten afbreken om welke reden dan ook, is een zeer heftig besluit dat niemand lichtzinnig neemt.