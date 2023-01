Veel meer huidkanker in plaatsen langs de kust: ‘In Australië gaat niemand zonder petje op naar buiten’

Nieuw medicijn tegen alzheimer goedge­keurd in VS

In de Verenigde Staten is een nieuw medicijn goedgekeurd dat de ziekte van Alzheimer kan vertragen. Geneesmiddelenautoriteit FDA keurde het middel Lecanemab vrijdag goed, ondanks twijfels over de veiligheid en bezwaren van artsen die stellen dat het niet voldoende effectief is. Maar omdat er voor alzheimer nauwelijks andere behandelingen beschikbaar zijn, zou het middel patiënten toch hoop kunnen bieden.

7 januari