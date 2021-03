Van ‘zuiplap’ tot retraitecoach: Hylko was zijn ongezonde leven zat en gooit het roer om

S.O.A.P. komt voort uit de persoonlijke reis die Hylko in de afgelopen periode zelf heeft afgelegd. Hij komt van ‘rock bottom’. ,,Ik was als dj veel aan het draaien. Ging van boeking naar boeking. Heel resultaatgericht, zonder er echt plezier aan te beleven. Het is een moeilijke wereld, de muziek, met veel competitie. Bovendien zijn er veel verleidingen. Veel feestjes, drank. Ik sloeg daar vaak in door.”