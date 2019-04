‘Van helft ziekenhuiszorg is niet bewezen dat patiënt er baat bij heeft’

Nieuwe techniek zorgt voor unieke borstrecon­struc­tie voor slanke vrouwen

6 april Voor slanke vrouwen met borstkanker was het moeilijk om een mooie, nieuwe borst te maken. Plastisch chirurgen van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven kwamen met een oplossing. Deze krant was bij een operatie die nergens anders in het land wordt uitgevoerd.