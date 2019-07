Twaalf signalen dat je afstevent op een scheiding

Kanker blijft doodsoor­zaak nummer 1; met 47.000 slachtof­fers in 2018

2 juli Kanker was vorig jaar, net als in voorgaande jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. In 2018 stierven bijna 47.000 mensen aan de ziekte. Dat is 30 procent van alle 153.000 sterfgevallen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.