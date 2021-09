Transgenderzorgaanbieder Stepwork ligt onder vuur

Toen Stepwork in 2017 begon, leek het bedrijf een belofte op het gebied van transgenderzorg. Stepwork richt zich voornamelijk op het psychologisch proces dat transgenders naast hun lichamelijke transformatie naar man of vrouw aangaan. Eerst worden gesprekken aangegaan over de keuze, daarna worden cliënten geholpen met het psychologische proces van het zijn van man of vrouw. Dat kan gaan over hoe iemand zich voelt bij lichamelijke veranderingen tot het dragen van bepaalde kleding. Stepwork gaf cliënten vrijheid en beloofde niet te mengen in persoonlijke keuzes. Ze zouden er alleen zijn als hulp naast het transformatieproces.



Stepwork is een van de weinige particuliere ggz-aanbieders die de diagnose ‘genderdysforie’ mogen stellen en transgender personen psychologisch kunnen begeleiden. Voorheen was dat alleen voorbehouden aan een aantal UMC’s. Bij die UMC's, zoals het Amsterdam-UMC, locatie VUmc, Groningen en sinds kort ook Nijmegen, kunnen transgenders ook terecht voor hun transformatie. De wachttijd bij die UMC's loopt echter al snel op tot 77 weken. Bij Stepwork ging het allemaal een stuk sneller. Als transgender die nog aan een transformatietraject moest beginnen kon je er vrijwel meteen terecht. Daardoor had het bedrijf binnen een jaar een cliëntenbestand van 600 mensen. Ter vergelijking: die van het Amsterdam UMC bestond op dat moment uit 800 personen. Die harde groei zou volgens ex-medewerkers die met Zembla spraken de kern geweest zijn van alle problemen.