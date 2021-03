Tips voor het verlagen van je stressniveau

Ingrijpende emotionele gebeurtenissen, zoals een verhuizing, scheiding of veranderingen op het werk, hebben invloed op ons stressniveau. Daar komt bij dat de lockdown onzekerheden en uitdagingen met zich meebrengt, waar we nooit eerder mee te maken hebben gehad. Logisch dus dat ons stressniveau is gestegen. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Alexander Hilberts, coach bij Happy Giraffe werkt veel op basis van de nieuwste neurologische inzichten. En hij heeft tips: ,,In ons autonome zenuwstelsel speelt de nervus vagus (Latijn voor zwervende zenuw) een grote rol. Deze zenuw loopt door je buik, middenrif, longen, keel, binnenoor en gezichtsspieren, en oefent veel invloed uit op hoe je je voelt. Ons autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: heel kort door de bocht zorgt het parasympatische deel voor rust en het orthosympatische deel voor een ‘vlucht, vecht of bevries’-respons.”

Neurie

Onbewust zitten veel mensen tijdens deze coronacrisis ‘vast’ in hun orthosympatische deel. Dit zorgt voor een voortdurend gevoel van stress en gaat ten koste van ons gevoel van welzijn. Wat je dan kunt doen, is indirect je nervus vagus stimuleren om een overmatig opgewonden of geblokkeerde toestand van het zenuwstelsel te verlichten. Er zijn oefeningen die je vanuit je luie stoel kunt doen, waardoor je je minder angstig en gestrest gaat voelen.



,,De nervus vagus gaat door de stembanden en het binnenoor en de trilling van het neuriën beïnvloedt op een vrije en gemakkelijke manier de toestand van je zenuwstelsel. Kies gewoon je favoriete deuntje en je bent klaar om te beginnen. Als yoga bij je past, kun je je weg naar ontspanning ‘ohm’-en. Focus je op de sensaties in je borst, keel en hoofd.’’

Haal bewust adem

,,Dit is een van de snelste manieren om de toestand van ons zenuwstelsel te beïnvloeden. Het doel is om met de ademhaling de buik en het middenrif te bewegen en je ademhaling te vertragen. De nervus vagus-stimulatie vindt plaats, wanneer de ademhaling wordt vertraagd van onze gebruikelijke tien tot veertien ademhalingen per minuut, tot vijf à zeven ademhalingen per minuut. Je kunt dit bereiken door tijdens het inademen tot vijf te tellen, even vast te houden, uit te ademen en tot tien tellen.’’



Ook stress-sociologe Suzan Kuijsten heeft tips:

Bouw start- en stoprituelen in

Aan het begin van de crisis begonnen veel mensen met thuiswerken, maar voor velen geldt inmiddels dat ze wonen op het werk. Ons hoofd heeft het er maar druk mee, omdat het de hele dag aan staat. De dag lijkt sinds corona een grote aaneenschakeling van werken geworden. Het begin en einde is zoek. Zorg dus voor een duidelijk begin door je favoriete liedje mee te zingen of zogenaamd naar je werk te fietsen. Hiermee activeer je je brein. En zorg vooral voor een ‘punt’ aan het einde van de dag. Daarmee vertel je je stress-systeem dat het rust mag nemen.’’



Plaats ‘BOM-men’ in je agenda

BOM staat voor ‘Bewust Ontspan Moment’. Als je rust in je hoofd zoekt, bouw dan regelmatig herstelmomenten in, bijvoorbeeld door minstens een half uur te bewegen. Dat vermindert stress in je hoofd en activeert het gelukshormoon serotonine.



Een andere mooie manier om stress te verminderen? Breng een lichtpuntje in de dag van een ander.

Pleeg een zonnig telefoontje

De Dell Medical School aan de Universiteit van Texas in Austin startte een experiment met zogenaamde ‘Sunshine Calls’ waarbij vrijwilligers mensen opbelden die in isolatie zaten en die mogelijk worstelden met eenzaamheid of depressie.



Na de eerste week waarin de deelnemers elke dag een telefoontje kregen, konden ze kiezen hoeveel telefoontjes ze de volgende weken zouden ontvangen, waarbij ze minstens 30 minuten konden praten over alles wat hen dwars zat. Uiteindelijk bleek uit de studie dat de oproepen depressie, eenzaamheid en angst verminderden.