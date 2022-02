Tijdsbesparend of gezondheidsrisico? De voor- en nadelen van permanente make-up

Marjolein (57) kreeg tongkanker door HPV: ‘Arts zei dat ik moest nadenken over mijn begrafenis’

Marjolein (57) had al een jaar pijn aan haar oren en keel, maar kreeg van artsen te horen dat het wel de overgang zou zijn of oververmoeidheid. Totdat ze een ‘soort tennisbal’ onder haar tong voelde. Ze bleek tongkanker te hebben, veroorzaakt door HPV. ,,Ik had nog zes weken te leven.”

11 februari