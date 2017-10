Te veel sporten verhoogt risico op hartaanval, met name bij blanke mannen

De onderzoekers volgden 3.175 mensen gedurende 25 jaar, verdeeld in drie groepen: mensen die weinig sporten (minder dan 150 minuten per week), mensen die gemiddeld sporten (tussen de 150 en 450 minuten per week) en mensen die veel sporten (meer dan 450 minuten per week). Wat hen opviel, was dat met name de blanke mannen die veel sporten (meer dan 7,5 uur per week) er slecht vanaf komen. Hun risico op een hartaanval bleek maar liefst 86 procent hoger dan bij de andere onderzochte mensen. Bij donkere mannen zagen ze dat effect niet, bij vrouwen was het te verwaarlozen.



Volgens de onderzoekers zou dat verhoogde risico veroorzaakt worden door het feit dat veel sporten zorgt voor druk op de kransslagaders, wat vervolgens weer kan leiden tot aderverkalking. Dit, in tegenstelling tot de oorspronkelijke verwachtingen: ,,We hadden verwacht dat een hoger niveau van fysieke inspanning op den duur zou leiden tot minder aderverkalking", aldus onderzoeker Deepika Laddu.