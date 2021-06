Strijd tegen vaccinongelijkheid: ‘We moeten dringend bij onszelf te rade gaan’

Aan grote woorden geen gebrek, als het gaat om het redden van de wereld. ,,Niemand is veilig, tenzij iedereen veilig is”, heet het dan. Of: ,,Als we deze pandemie willen stoppen, moeten we haar overál stoppen.” En deze: ,,We zitten hier samen in. En we gaan deze strijd tegen de pandemie samen winnen.”