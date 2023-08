Streng tabaksbeleid Nieuw-Zeeland zorgt voor forse toename e-sigaret: hoe is dat in Nederland?

Nieuw-Zeeland wil in 2025 tabaksvrij zijn. Ondertussen is daar het gebruik van e-sigaretten onder jongeren juist exponentieel toegenomen. Hoe zit dat met het strengere tabaksbeleid in Nederland? ,,Het brein van jongeren is heel gevoelig voor verslavingen.’’

Een van de maatregelen die Nieuw-Zeeland inzet om roken helemaal uit te bannen is een generatiegebonden verbod. Iedereen die is geboren op of na 1 januari 2009 kan daar nooit meer sigaretten en tabak kopen. Alleen wordt het land nu geconfronteerd met jongeren die massaal aan het vapen zijn geslagen. Tussen 2019 en 2021 is het aantal jongeren dat regelmatig e-sigaretten rookt verdrievoudigd.

Jongeren zien de e-sigaretten (vapes) als hip: ze zijn er in verschillende kleuren en zien eruit als een dikke stift. Ze zijn simpel in gebruik, passen in je broekzak en de inhoud van een e-sigaret gaat langer mee dan een pakje sigaretten. De e-liquids (navullingen) zijn er bovendien in uiteenlopende zoete smaakjes en kunnen wel of geen nicotine bevatten.

Vanaf 1 januari 2024 mogen in Nederland alleen nog maar e-sigaretten met tabaksmaak worden verkocht

De Nieuw-Zeelandse overheid zag vapen in eerste instantie als een minder schadelijk alternatief. Maar nu de e-sigaret zo enorm populair is onder jongeren, mede omdat het product makkelijk verkrijgbaar is, komen er nieuwe maatregelen. Zo komt er een verbod op wegwerp-vapes en mogen nieuwe vape-winkels zich niet meer vestigen binnen een straal van 300 meter van scholen.

Ook in Nederland werden e-sigaretten ooit op de markt geïntroduceerd als een minder schadelijk alternatief voor traditioneel roken. Sommige rokers zien vapes als een middel om van hun rookverslaving af te komen. Leon van den Toorn, longarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose kijkt hier anders tegenaan: ,,Die succesverhalen zijn eerder uitzonderingen dan regel. Het blijft nog altijd de beste manier om via een begeleidingstraject hulp in te schakelen voor je rookverslaving. Deze wordt vergoedt door zorgverzekeraars.’’

Het grootste probleem volgens de longarts zijn juist jongeren die met vapen beginnen, zoals in Nieuw-Zeeland het geval is. Die zijn volgens hem helemaal niet bezig om van een rookverslaving af te komen: ,,Ze vinden vapen vooral hip en lekker.’’

Opstapje

De longarts is aangesloten bij Artsen slaan alarm, een actiegroep die bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) pleit voor effectieve maatregelen tegen roken en vapen. Zij verzamelen onder meer bewijzen dat vapen een opstapje is naar het roken van sigaretten. Van den Toorn: ,,We zien nu al dat vapende jongeren drie keer meer kans hebben om sigaretten te gaan roken. En het brein van jongeren is heel gevoelig voor verslavingen.’’

Waar in Nieuw-Zeeland een forse groei zien is van het aantal jongeren dat e-sigaretten rookt, is er bij Nederlandse jongeren tussen de 12 tot 16 jaar juist sprake van een dalende trend. Uit de Nationale Drug Monitor blijkt dat in 2015 nog 34,3 procent van de jongeren weleens een e-sigaret rookte. In 2021 was dat afgenomen tot 14,1 procent. Daarbij stijgt het experimenteren met een e-sigaret met de leeftijd: 4,8 procent van de 12-jarigen en 25 procent onder de 16-jarigen. Er is geen groot verschil in het aandeel jongens (15,3 procent) en meisjes (12,9 procent).

Leon van den Toorn, longarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut vermelden op hun websites dat de hoeveelheid kankerverwekkende en giftige stoffen in de damp van een e-sigaret lager is dan bij een gewone sigaret. Het is daarbij nog niet goed bekend welke schadelijke effecten een e-sigaret heeft bij langdurig en structureel gebruik.

Sowieso bevat de damp van e-sigaretten nog steeds schadelijke stoffen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Van den Toorn: ,,Dat zijn bijna mijn woorden. Wij artsen zeggen al heel lang dat vapen 100 procent schadelijk is, omdat er schadelijke stoffen in zitten. We weten alleen nog niet hoe schadelijk het is, omdat vapes nog niet tientallen jaren bestaan om daar grondig onderzoek naar te kunnen doen.’’

Metaalresten in de vloeistof

Volgens Van den Toorn bevat het overgrote deel van alle vapes nicotine. Maar ook vapes die geen nicotine houden zijn volgens hem niet onschuldig: ,,Bij de verwarming van de stoffen die in vapes zitten, komen er afvalproducten vrij. Die kunnen op de langere termijn kankerverwekkend zijn. Op kortere termijn kan het de luchtwegen beschadigen, waardoor je meer kans hebt op een longontsteking, een longbloeding of een astma-aanval.’’ Hij voegt er nog aan toe dat je met een vape ook metaalresten inademt die vrijkomen in de vloeistof als de batterij wordt opgewarmd.

E-sigaretten vallen in Nederland sinds 2020 onder de Tabaks- en rookwarenwet. Het ministerie van VWS laat in een schriftelijke reactie weten dat ze e-sigaretten onaantrekkelijk wil maken voor jongeren. Om die reden wordt de verkoop van e-liquids in zoete smaken vanaf 1 januari 2024 definitief in de ban gedaan. Vanaf dit jaar mogen webshops geen vapes meer verkopen. Hiermee wordt voorkomen dat minderjarigen de vapes online kopen. En in de toekomst worden vapes alleen nog verkrijgbaar in tabaksspeciaalzaken.

Er zijn geen plannen om recreatief gebruik van e-sigaretten helemaal te verbieden zoals in Australië het geval is, omdat Nederland gebonden is aan Europese regelgeving. Het ministerie van VWS vindt het effectiever om via scholen voorlichting te geven aan ouders, scholieren en leraren over de gevaren van vapes en verwijst onder andere naar het programma ‘Helder op school’ van het Trimbos-Instituut.