Sterftegolf door griep en corona: flink meer overlijdens in Gelderland, Brabant en Limburg

Hoe ga je om met Swetlana over dochter met epilepsie: ‘Mensen kijken vaak raar als mijn dochter een aanval krijgt’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Swetlana Westermeijer (51) heeft een 16-jarige dochter met heftige epilepsie.

20 april