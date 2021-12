Somber door de lockdown? ‘Stel elke dag een doel, dan heb je aan het einde van die dag toch voldoening’

VIDEO De Jonge over woord van het jaar: 'Als je op ic ligt, dán heb je pas prikspijt’

Het woord ‘prikspijt‘ is na een oproep op sociale media gekozen tot woord van het jaar 2021. De term kreeg 82,2 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven woonprotest (3,7 procent) en wappiegeluid (3,6 procent). Volgens Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, was het verschil met de nummer twee nooit zo groot als dit jaar. NU’91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, reageert verbaasd op de verkozen winnaar. ,,Dit is absoluut geen term die in ons werkveld gebezigd wordt.”

