Slechte slaper? ‘Vaak iets niet in de haak in je persoonlijke leven’

Wanneer wist je dat je een slaapprobleem had?

,,Toen ik begin twintig was, begon ik slecht te slapen. Meestal sliep ik maar een paar uur per nacht. De huisarts verwees me door naar een psycholoog, maar toen ik verhuisde stopte ik met de therapie. Mijn slapeloosheid was er nog steeds.