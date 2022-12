Slecht geslapen? ‘Een hele nacht haal je niet zo makkelijk meer in’

Alles over slaapSlapen, de meeste mensen doen het het liefst zo lang mogelijk. Iets minder dan een derde van ons leven brengen we slapend door. Maar hoe doe je dat eigenlijk: goed en lekker slapen? In deze rubriek behandelen we allerlei vragen over slaap. Deze week: Kun je gemiste slaap inhalen?

„Als je een nacht een keer slecht slaapt, dan is dat niet zo erg. Ons lichaam is slim genoeg en de nacht daarna zal je automatisch wat dieper slapen, zodat de schade van de nacht ervoor wordt weggewerkt,” zegt slaapcoach en medeoprichter van Saraja Slaapcursus Talja Lambert.

„Het wordt een ander verhaal als je normaal gesproken 7,5 uur per nacht slaapt en vervolgens een hele werkweek slechts zes uur per nacht. Reken maar uit: als je vijf keer anderhalf uur slaap mist, komt dat neer op 7,5 uur. Dat is een hele nacht en dat haal je niet zo makkelijk meer in.”

Het is misschien heel verleidelijk om als je een drukke dag hebt wat van je slaap af te snoepen, maar slaapexpert Lambert legt uit dat je uiteindelijk jezelf tegenkomt. „Door slaaptekort ben je overdag veel minder productief. Slaap is het fundament van een gezond en gelukkig leven. Uit onderzoek is gebleken dat als je langer dan 17 uur wakker bent, dat te vergelijken is met 0,5 promille alcohol in je bloed.”

Te lang slapen is slecht

Volgens de slaapexpert is het goed om in kaart te brengen waarom je structureel te weinig slaap krijgt en uiteindelijk daarmee aan de slag te gaan. „Heb je last van uitstelgedrag of geen zin om naar bed te gaan? Is er sprake van een onjuiste werk-privébalans of heb je last van stress?” Daar komt bij dat het niet handig is om in het weekend langer te slapen, omdat je daarmee je bioritme ontregelt.

Quote De ‘siesta’ kun je het beste plannen tussen 12.00 en 15.00 uur, doe je het later op de dag dan val je ‘s avonds moeilijker in slaap Geeke Barmentloo

„Als je daar gevoelig voor bent heb je meer kans op problemen met inslapen en doorslapen.” Lambert legt uit dat er ook zoiets bestaat als te lang slapen: „Te veel slaap maakt juist slaperig, vaak word je wakker met hoofdpijn en je hebt meer kans op gezondheidsproblemen. Slaap is geen sluitstuk, maar het beginstuk van je dag. Met goed herstellende slaap presteer je overdag veel beter.”

Doe een powernap

Geeke Barmentloo is powernap en -slaapcoach en auteur van De Slaapgids. Zij ziet in haar praktijk veel mensen die slaap missen doordat ze jonge kinderen hebben die ‘s nachts wakker liggen of mensen die nog tot laat liggen te bingewatchen.

Als je een kort nachtje hebt gehad ben je misschien geneigd om sneller naar koffie en zoete snacks te grijpen, maar Barmentloo legt uit het dat beter is om een korte powernap van niet langer dan 20 minuten te doen. „Dat is net lang genoeg om je brein op te frissen. Deze ‘siesta’ kun je het beste plannen tussen 12.00 en 15.00 uur, doe je het later op de dag dan val je ‘s avonds moeilijker in slaap.”

Ben je niet in de gelegenheid om een powernap te doen, dan kan het ook helpen om 20 minuten rustig te wandelen of bijvoorbeeld op werk een pauze van 20 minuten te nemen en wat ademhalingsoefeningen te doen. ,,Start niet met powernappen op het moment dat je structureel slaaptekort hebt door een onderliggende oorzaak. Ga dan eerst aan de slag met je slaap- waakritme.”

