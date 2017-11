'Sjoemelsigaret moet uit de schappen verdwijnen'

Aanklacht

Ficq heeft onder meer namens KWF Kankerbestrijding de tabaksindustrie aangeklaagd. De juriste en haar cliënten verwijten de tabaksfabrikanten 'zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft' en valsheid in geschrifte, omdat de hoeveelheid teer, koolmonoxide en andere schadelijke stoffen hoger is dan op het pakje staan vermeld. ,,De roker gelooft dat hij minder teer en nicotine inhaleert bij sigaretten met de luchtgaatjes, maar dat is dus niet zo. Toch ligt het product nog gewoon in de schappen.''