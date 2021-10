Siliconenpoli overspoeld met telefoontjes: ‘Als je geen klachten hebt, is er geen reden tot ongerustheid’

De siliconenpoli van het Amsterdam UMC wordt naar aanleiding van recente aandacht in de media overspoeld met vragen van bezorgde vrouwen over hun siliconen borstimplantaten. Internist Prabath Nanayakarra, coördinator van de poli laat weten: ,,Als je geen klachten hebt, is er geen reden tot ongerustheid.”

In de media werd onlangs veelvuldig aandacht gevraagd voor gezondheidsklachten die in verband zouden kunnen worden gebracht met de implantaten. De 30-jarige influencer Dionne Slagter zorgde bijvoorbeeld voor nogal wat ophef toen zij in haar docu Moordtieten vertelde over de gevaren en medische missers waarmee zij was geconfronteerd nadat zij haar borsten had laten vergroten.

In een onderzoek, kort geleden gepubliceerd door wetenschappelijk tijdschrift Jama Network Open, naar het ‘zweten’ van siliconenimplantaten werd het weefsel van 400 vrouwen met klachten onderzocht, bij wie protheses operatief waren verwijderd of aangepast. In de media werd eerder een verband gelegd tussen deze specifieke groep vrouwen met gezondheidsklachten en het gebruik van borstimplantaten in het algemeen. Die berichten waren volgens Nanayakarra veel te stellig en ongenuanceerd.

Niet voor alle vrouwen met borstimplantaten

,,De resultaten uit het onderzoek gelden absoluut niet voor alle vrouwen met siliconenborstimplantaten”, aldus Nanayakarra. ,,Bovendien is het verband tussen siliconenlekkage en gezondheidsklachten in deze studie niet bekeken. Dat álle vrouwen met siliconenimplantaten zich moeten laten behandelen, blijkt dan ook niet uit dit onderzoek. Een deel van de vrouwen met implantaten krijgt klachten, maar dat geldt zeker niet voor álle vrouwen met borstimplantaten.”

Quote Onze telefoon­lij­nen raken overbelast waardoor onze patiënten ons niet meer kunnen bereiken Prabath Nanayakarra

Opvallend is dat er in de medische wereld onenigheid blijft bestaan over de kwestie. Plastisch chirurg Rita Kappel zei onlangs tegen de Volkskrant dat iedere vrouw last zal krijgen van haar siliconenimplantaten. Terwijl Marc Mureau, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie in Don Croonenbergs boek Het Siliconenlek (2018), schrijft: ‘We zien geen wetenschappelijke basis voor het idee dat siliconen, afkomstig uit zwetende of lekkende implantaten, de directe oorzaak zijn van klachten die vaak onder het Asia-syndroom (vrijvertaald dat het lichaam een afweerreactie oproept tegen lichaamsvreemd materiaal zoals ingebrachte siliconen, red.) worden geveegd.’

Lichamelijke klachten

Hoewel de zorgen van vrouwen explosief toe leken te nemen na het zien van de documentaire van Slagter, weten vrouwen elkaar ook te vinden via Facebookgroepen en organisaties als Calm Your Tits en het Meldpunt Klachten Siliconen, waar ze elkaars zorgen delen en elkaar steunen. Nanayakarra hoopt daarom dat de resultaten van het onderzoek veel vrouwen gerust zal stellen. Hij geeft aan dat de poli veel telefoontjes krijgt van vrouwen met implantaten die geen gezondheidsklachten hebben. ,,Dat is begrijpelijk, maar gelukkig hoeven vrouwen zonder klachten niet bezorgd te zijn.”

De internist vraagt daarom alleen contact op te nemen als er ook daadwerkelijk sprake is van lichamelijke klachten. ,,Onze telefoonlijnen raken overbelast, waardoor patiënten ons niet meer kunnen bereiken. Als vrouwen met siliconenborstimplantaten klachten hebben en vermoeden dat deze samenhangen met de implantaten, zijn zij met een verwijzing via de huisarts of specialist uiteraard altijd welkom bij ons op de poli.”

