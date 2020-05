Sexting populairder in coronatijd

Van de vrouwen geeft bijna een derde aan in normale omstandigheden weleens erotische teksten of beelden te versturen, terwijl dit aandeel bij de mannen op 40 procent ligt. Vooral jonge mannen zijn gewoonlijk erg actief met sexting (45 procent).



Het VPNGids-team vroeg Nederlanders naar hun sextinggedrag en hoe dit zich ontwikkelt in corona-tijd. Sexting wordt vaak gezien als the next best thing als fysiek afspreken in tijden van sociale isolatie niet mogelijk is, zo blijkt. Zeker mensen die voorheen ook al aan sexting deden, zijn daar nu actiever mee bezig.



Bij mannen die weleens herkenbare seksuele foto’s en video’s van zichzelf versturen, geeft de helft aan actiever te zijn geworden met sexting tijdens de lockdown. Bij vrouwen die herkenbare seksueel getinte foto’s van zichzelf versturen, zien we dat 44 procent van hen actiever is gaan sexten tijdens de lockdown.



Van de groep vrouwen die herkenbare seksuele filmpjes versturen, geeft maar liefst 75 procent aan actiever te zijn op deze wijze met hun telefoon de afgelopen periode.