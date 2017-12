Sensoren meten invloed frisse lucht op schoolprestatie

De komende vier jaar volgen ze hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. De onderzoekers houden overal rekening mee: als er kinderen ziek zijn, zitten er minder in een lokaal, bij de gymles zitten de leerlingen minder lang in de klas, het klimaat is 's zomers anders dan 's winters, en er zijn oude en nieuwe schoolgebouwen.



De afgelopen maanden deden de onderzoekers al een eerste test op twee basisscholen. Daarbij viel op dat leraren met de kinderen de klas uit gaan als het ventilatiesysteem niet goed werkt. ,,Wij willen weten of het binnenklimaat echt zo belangrijk is, dat scholen daar hun geld aan moeten besteden'', legt coördinator Piet Eichholtz uit. In één lokaal bleek de lucht al een stuk frisser als de ventilatiepijp een meter verder de ruimte in kwam.



Schoolbestuur Movare probeert al langer te ontdekken wat nodig is om de leerlingen de beste resultaten te laten behalen. Naast dit project loopt er een onderzoek naar het effect van gezonde voeding en genoeg beweging op de prestaties. ,,We zorgen ervoor dat de kinderen 's ochtends gezond eten, 's middags een gezonde lunch krijgen en genoeg bewegen. Maar een schoolgebouw draagt ook bij aan het welbevinden van onze leerlingen'', aldus Ryszard Kruszel, voorzitter van het College van Bestuur.