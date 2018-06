Schurftuitbraak onder Leidse studenten

Intensief huid-op-huidcontact dat minstens 15 minuten duurt. Dat heeft de schurftmijt nodig om zijn weg naar een ‘vers’ lichaam te vinden. Het blijkt slecht nieuws voor die ene groep die erom bekend staat met graagte en massaal van de geneugten des levens te genieten: studenten.

Ten eerste is een gemiddeld studentenhuis de hemel voor de schurftmijt. Veel huisgenoten, dicht op elkaar: voor je het weet schurk je wat tegen de ander aan, bijvoorbeeld tijdens het kijken van een filmpje en hop – daar is de volgende patiënt. En er is nog een plek waar tegen elkaar aan wordt geschurkt. Juist ja, in bed.

Om een lang verhaal kort te maken: Leidse studenten hebben steeds vaker te maken met schurft blijkt uit cijfers van de GGD in die regio. Elke week melden zich gemiddeld twee studenten die met de ziekte te maken hebben, in totaal kwam de GGD vorig jaar in negentien studentenhuizen in actie om scabiës te bestrijden. Het is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Quote Het is essentieel dat de hele groep tegelijk wordt behandeld Timo Boelsums

Landelijke cijfers

De toename is niet gestaag. Er zijn door het jaar heen pieken in de cijfers, als de ziekte plotseling weer ergens de kop opsteekt. Arts infectieziektebestrijding Timo Boelsums: ,,We willen graag de achtergrond van de fluctuaties in aantallen begrijpen. Welke studenten lopen meer risico, welke factoren spelen een rol bij de uitbraak.’’ Daarop zijn nu allemaal nog geen antwoorden. Komen die er wel, dan kan ook gezorgd worden voor gerichte voorlichting, om te voorkomen dat steeds meer patiënten te maken krijgen met de eitjes die in hun huid worden gelegd, waarna jeuk, blaasjes en schilfertjes ontstaan. Niet ernstig, maar wel vervelend.

Binnenkort begint de GGD daarom een onderzoek in Leiden. Landelijke cijfers over de ziekte ontbreken, omdat er geen meldingsplicht geldt, laat het RIVM desgevraagd weten. Toch zijn er steeds weer berichten over de ziekte. Onlangs waarschuwde het Amsterdamse VU medisch centrum nog 1.100 bezoekers, omdat een patiënt met een zeer besmettelijke vorm van schurft het ziekenhuis aandeed.

Was-instructies