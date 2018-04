Robots die patiënten wassen, tillen, omdraaien? Over tien jaar zijn ze er

Over een paar jaar zullen robots over de ziekenhuisgangen rijden met beddengoed, de patiënt wassen en optillen en steeds meer operaties uitvoeren. ,,Ze worden de normaalste zaak van de wereld," verwacht Maarten Steinbuch, hoogleraar slimme mobiliteit aan de TU Eindhoven.

Steinbuch denkt dat de receptie van het ziekenhuis het eerst zal veranderen. ,,Die zal straks bestaan uit vriendelijk knikkende robots die naar je toe komen als je door de draaideur komt. Ze herkennen je gezicht van de vorige keer en zeggen: dag mevrouw, u heeft een afspraak op gang 'huppelepup'. Komt u maar mee, ik zal u begeleiden.”

Nu al zijn er enkele ziekenhuizen in het land waar robots vragenlijsten afnemen bij patiënten (robot Pepper), een praatje maken (robot Zora) of heel precies een operatie uitvoeren (denk aan ogen, prostaatkanker en schedelbasisoperaties).

Een robot die in zijn uppie dagelijks honderden buisjes bloed naar het laboratorium brengt zoals nu in het Dordtse Albert Schweitzerziekenhuis het geval is, zijn er nog weinig. Maar niet voor lang, denkt Steinbuch. ,,Halen en brengen van eten, wegbrengen van beddengoed; alle logistieke handelingen waar iets vervoerd moet worden over de gangen kan in de toekomst worden gedaan door robots.”

Volledig scherm In het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht rijdt sinds kort een robot door de gangen die in zijn eentje honderden buisjes bloed naar het laboratorium brengt. © arie kievit

Pak melk

En het wassen van patiënten? ,,Dat is veel complexer en gaat nog wel vijf tot tien jaar duren.” De moeilijkheid zit ‘m volgens de hoogleraar vooral in het feit dat de meeste robots nu niet in staat zijn om veel kracht te zetten. ,,Een zorgrobot die voor jou een pak melk uit de koelkast kan tillen én niet omvalt, is wel te maken maar heel erg duur. Bedenk: een pak melk weegt slechts een kilogram, moet je nagaan hoe ingewikkeld en duur het is om een robot te ontwikkelen die een patiënt kan omdraaien of optillen. Daar wordt nu wereldwijd veel onderzoek naar gedaan.”

Maar ze komen er wel, verzekert hij. ,,Zeker in de landen die aan het vergrijzen zijn: Nederland, Italië, Japan. Daarvan weten we allemaal dat er veel te weinig mensen zijn die de oudere generatie kan helpen. We gaan een tijd tegemoet dat we alle technologische ontwikkelingen nodig hebben om te zorgen dat de gezondheidszorg betaalbaar blijft. Daar horen dus ook robots bij die ons verzorgen in de toekomst. En die kunnen heel lief zijn trouwens.”

Volledig scherm De pratende zorgrobot Pepper werd onlangs voor het eerst in Nederland ingezet op de verpleegafdeling van het Franciscus Vlietland in Schiedam. De robot stelt vragen aan patiënten bij hun opname. © Dennis Wisse

Eenzaam