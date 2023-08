Rapper Donnie gaat uit zijn dak bij de bamischijf van dit beroemde snackmerk

column Wie zijn toch die mensen die zoveel lawaai maken met auto’s en motoren?

Brullende motoren zorgen voor geluidsoverlast in veel Nederlandse steden. Wat doet dat lawaai met onze gezondheid? En weten de bestuurders van deze voertuigen dat anderen last hebben van hun herrie? Of doen ze het er juist om? Gedragspsycholoog Chantal van der Leest zocht het uit.