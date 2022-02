Praten over de dood is taboe geworden en dat zorgt voor spijt en extra verdriet

Dat door 54 procent van de Nederlanders niet goed over de dood wordt gesproken met dierbaren als ze er nog zijn, staat een goed afscheid in de weg en zorgt voor spijt achteraf, zo blijkt uit onderzoek van Sire, de Stichting Ideële Reclame. Hoewel sterven een onlosmakelijk onderdeel van het leven is, tonen de cijfers volgens directeur Lucy van der Helm aan dat mensen dat vergeten zijn. ,,Sterven is naar de zijkant van de samenleving gemanoeuvreerd, we hebben het buiten ons leven geplaatst.” Daarom begint vandaag een campagne: De dood. Praat erover, niet eroverheen.