Pijn? Last? Even de dokter appen: ‘Als je gaat googlen word je pas écht ongerust’

Een zwangere patiënte appt: ‘Ik heb een pijnlijke buik. Het is niet genoeg om voor langs te komen, maar ik maak me toch een beetje zorgen’. Gynaecologe Yvette Zantvoord kijkt meteen even in het systeem en appt terug: ‘De bloedwaarden waren goed, dus ik maak me geen zorgen. Maar als de pijn toeneemt, bel dan even. Dan schuiven we je consult naar voren’.