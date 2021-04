Piepklein magneetje helpt chirurgen bij borstkankeroperaties: ‘Kortste weg naar de tumor’

Chirurg-oncoloog Ilse Jannink laat het mini-magneetje zien op haar hand. Zo klein als het is, zo revolutionair is het ook. Het magneetje wordt namelijk in de kleine tumor geplaatst door de radioloog in het ziekenhuis, waarna Jannink en haar collega’s via de kortste weg naar de afwijking in het weefsel kunnen gaan om die met magneetje en al weg te snijden.