Pas toen iemand vroeg hoe het nou écht met Loes (53) ging, bekende ze dat ze zich waardeloos voelde

Eerst kreeg Karen (58) long covid, daarna ook dochter Anna (28): ‘Machteloos om je kind zo te zien’

Als Anna Borsten (28) boodschappen doet in de supermarkt, op een goede dag, draagt ze nog steeds een hoofdtelefoon met geluidonderdrukking. Al een jaar lang kampt ze met de gevolgen van long covid. Eén persoon begrijpt haar het allerbeste: haar moeder Karen (58), die zelf óók anderhalf jaar lang last had van de ziekte.

2 oktober