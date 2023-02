Nog een hersenbloeding door gevaarlijk illegaal afslankmiddel Iomax

Het illegale afslankmiddel Iomax heeft in Nederland nog een slachtoffer gemaakt. Een vrouw van in de 40 kreeg een hersenbloeding na het slikken van de gevaarlijke pillen.

Het is al jaren bekend dat Iomax ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Tien jaar terug waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al om de pillen niet te nemen en bijwerkingencentrum Lareb herhaalde dat twee jaar geleden nog eens na een nieuw geval.

Nu is er toch weer iemand die kampt met ernstige gevolgen van het slikken van Iomax, meldt Radio 1-programma Het Misdaadbureau van WNL. Een vrouw kwam in oktober in het ziekenhuis terecht met een hersenbloeding. Lareb bevestigt in het programma dat zij de afslankpil gebruikt heeft.

Iomax is in Nederland online te verkrijgen, maar vaak staat er geen samenstelling van het medicijn op de verpakking. Na onderzoek van Lareb bleek twee jaar geleden dat pillen amfetamine-achtige stoffen en coffeïne bevatten. Die kunnen de bloeddruk verhogen, die een bloeding kan veroorzaken in de ruimte tussen de hersenen en de schedel.

Hartkloppingen en pijn

Het idee achter de pillen is dat gebruikers meer energie krijgen en sneller vet verbranden. Maar naast hersenbloedingen zijn ook bijwerkingen bekend als hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgewonden gedrag.

Er is nog altijd een actieve handel in het product, of middelen die erop lijken. Afgelopen halfjaar werden drie mensen opgepakt omdat ze het spul, of iets vergelijkbaars, verkochten. Zo werd in december nog een 33-jarige vouw opgepakt voor het maken van afslank-capsules met ingrediënten die lijken op Iomax. De pillen werden te koop aangeboden op Facebook.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: