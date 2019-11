Nieuwe test met donorbloed kan jaarlijks 400.000 proefkonijnenlevens redden

Roelofje heeft polio: Ik neem het de kerk kwalijk

24 november Het kabinet besloot onlangs inenting niet verplicht te stellen. Arts Joan van Lookeren behandelde in 1971 kinderen tijdens de polio-uitbraak in Staphorst. Het drama eiste vijf levens en ging de wereld over. Hij voert nu actie. ,,Willen we opnieuw een dodelijke les?’’