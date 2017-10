Nieuwe, snelle aanpak beroerte helpt patiënt

Als de ambulancedienst en ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden beter samenwerken, valt er enorme tijdwinst te behalen. Wel 20 minuten, blijkt uit onderzoek van ziekenhuizen in Noord-Holland. ,,Elke minuut sterven er meer hersencellen af."

Door in de ambulance met een speciaal apparaatje bloedwaarden te meten, direct twee infusen te prikken en in het ziekenhuis de zorg in één kamer te concentreren, worden patiënten met een beroerte gemiddeld 20 minuten sneller geholpen. ,,Het verschil tussen wel of niet verlamd blijven of ooit weer goed kunnen praten", zegt Martin Smeekes, directeur van veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. ,,Elke minuut dat het brein geen zuurstof krijgt, sterven hersencellen af en daalt de kans op herstel".

Stolsel

Met de neurologieafdelingen van de ziekenhuizen in Alkmaar, Hoorn en Den Helder bracht Smeekes vanaf 2012 in kaart hoe lang het duurde vanaf de melding bij 112 tot het geven van een stolseloplossend middel: 1 uur en 25 minuten. Samen kwamen ze tot de snellere aanpak. Volgens Smeekes is dat juist in dunbevolkte regio's van belang. ,,Wij hebben de langste aanrijtijden van het land, puur door de geografie. Er zijn veel B-wegen en de helft van de mensen woont in dunbevolkt gebied, ver van de ambulanceposten en ziekenhuizen. Laat staan als je op Texel woont."

De tijdswinst van het belletje naar 112 tot oplossen van de bloedprop: 1 uur en 3 minuten tegen voorheen 1 uur en 25 minuten. Daar komt nog eens bij dat ambulancediensten kampen met personeelstekort, een landelijk probleem bleek deze week uit cijfers van de FNV. In Noord-Holland-Noord is de ambulance er in 92,8 procent van de gevallen binnen 15 minuten. Dat moet eigenlijk 95 procent zijn. Smeekes: ,,Dat percentage moet omhoog, maar als we 20 minuten winnen door beter samen te werken, is dat minstens zo belangrijk."

Vingerprik

De Noord-Hollandse aanpak laat zien dat tijdens de ambulancerit méér kan worden gedaan. Dat begint bij de meldkamer die vraagt om de medicatie klaar te zetten die de patiënt slikt.

Eenmaal in de ambulance, blijkt uit een vingerprik of iemand in aanmerking komt voor anti-stollingsmiddelen in het ziekenhuis. Daarmee kan bij een beroerte de bloedprop in de hersenen die de doorbloeding belet, worden aangepakt. ,,De grootste tijdwinst zit hem in het ziekenhuis zelf", zegt Smeekes: gemiddeld 13 minuten. ,,Daar gaat iemand meteen naar de CT-scan en wordt in dezelfde ruimte behandeld met het stolseloplossend middel." Geen pendelen meer tussen eerste hulp, scan en afdeling neurologie. De tijdswinst van het belletje naar 112 tot oplossen van de bloedprop: 1 uur en 3 minuten tegen voorheen 1 uur en 25 minuten.

Lees verder onder de infographic

Dunbevolkt

Smeekes deelt zijn methode inmiddels met andere dunbevolkte regio's, van Twente tot Scandinavische landen. Maar ook stedelijke gebieden zijn geïnteresseerd, stelt Martijn Rhebergen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest, waar Amsterdam onder valt. ,,Meldkamers, ambulancediensten en ziekenhuizen zijn aparte, zelfstandige organisaties. De aanpak van Noord-Holland-Noord laat zien dat het effectief is om samen alle stappen nauwkeurig te registreren en dan te kijken waar het sneller kan."