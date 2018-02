Nederlands zorgstelsel steekt met kop en schouders boven de rest uit

De Euro Health Consumer Index (EHCI) is een jaarlijkse waardering van de gezondheidszorg in de Europese landen en bestaat sinds 2005. In 2017 scoorde Nederland 924 van de te vergeven duizend punten en eindigde daarmee als hoogste van alle deelnemende landen, zo werd vandaag bekend. In 2012 scoorde Nederland 872 punten, wat toen al de hoogste score ooit gemeten was in een HCP index.

Nederland is volgens de Index het enige land dat consistent in de top drie staat bij de totale beoordeling van elke European Index die de Health Consumer Powerhouse (HCP) tot nu toe heeft gepubliceerd. De HCP houdt echter wel een slag om de arm en zegt in het rapport: ,,Onze metingen zijn er niet om te bepalen welk land het beste zorgstelsel heeft, maar alleen om te meten welk stelsel het beste scoort op gebruiksvriendelijkheid.”

Zorg binnen handbereik

Er zijn verschillend oorzaken gegeven voor de hoge score op de Euro Health Consumer Index. Zo heeft het Nederlandse systeem niet echte zwakke plekken. Het feit dat we in Nederland verschillende zorgverzekeraars hebben die tegen elkaar opbieden en los staan van zorginstellingen en ziekenhuizen heeft ook een positieve invloed op ons zorgstelsel, zegt het HCP. Ten slotte hebben we goede zorg binnen handbereik, aldus het rapport. ,,Nederlanders hebben op een goede, gestructureerde manier inspraak op besluitvorming rondom de zorg. En het Nederlandse zorgstelsel heeft 160 primaire zorginstellingen opgezet waar 24 uur per dag geopereerd kan worden, zeven dagen per week. En gezien het kleine formaat van het land, betekent dat er een open kliniek in de buurt is voor iedereen, waar hij of zij ook woont.”