Na suiker, vet en gluten is alcohol de nieuwste zonde

Tamara de Weijer © Shody Careman

'Alcohol moet je zien als een uitspatting'

Hoe gezellig en ontspannend alcohol ook is, helemaal onschuldig is het natuurlijk niet. Hoe kun je nu het beste omgaan met het advies van de Britse onderzoekers? Huisarts en voorzitter van vereniging Arts en Voeding Tamara de Weijer stelt dat de berichtgeving over dit soort nieuwe adviezen in ieder geval wel wat minder stellig mag. ,,Als je leest dat je per glas een half uur verliest, levert dat alleen je alweer stress op. Ook niet gezond natuurlijk."

Volgens haar is het probleem niet zozeer de alcohol zelf, maar meer onze leefstijl. De Weijer: ,,Als de basis goed is, kan het echt niet zoveel kwaad om een keertje uit de band te springen. Maar het probleem is dat het voor veel mensen nu een gewoonte is om dagelijks twee of drie glazen te drinken. Dat is echt veel te veel, want alcohol is gewoon niet goed voor je. Zo'n gewoonte moet uit je systeem. Alcohol drinken moet je zien als een uitzondering, een uitspatting."

Eet je doorgaans gezond, beweeg je voldoende en rook je niet, dan kan af een toe een glaasje alcohol helemaal niet zoveel kwaad. De Weijer geeft wel toe dat met mate drinken zo gemakkelijk nog niet is. ,,Het is een heel sociaal iets om te drinken. En omdat we altijd maar aan staan gebruiken we het soms ook om even te ontspannen. Het vraagt doorzettingsvermogen om er bewust mee om te gaan. En omdat de mens nu eenmaal een gemaksdier is, kost het dus wat extra inspanning om van een ongezonde gewoonte een zeldzame uitspatting te maken."