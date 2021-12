Na een totaal uit de hand gelopen avond stopte presentator Evi Hanssen met drinken

Jurre lijdt aan syndroom dat bijna niemand kent: ‘Makkelij­ker om kind met Down te hebben’

Jurre mist een elfde deeltje van het 22ste chromosoom. Dat klinkt als een klein foutje in zijn lijf, maar de impact op zijn leven is heel groot. Het is hoog tijd voor meer bekendheid en begrip en daarom doet hij zijn verhaal.

10 december