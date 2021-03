‘Mrs. Covid’ is huisarts en ziet corona niet als gevaar (en zo zijn er meer)

Slimme camera in wachtkamer van spoedeisen­de hulp moet sterfgeval­len straks voorkomen

15 maart Een camera die in de wachtkamer bij de spoedeisende hulp al herkent welke patiënt het eerst behandeling nodig heeft. Dat is straks wellicht geen toekomstmuziek meer. Want de TU/e en het Catharina Ziekenhuis werken samen aan een slimme camera die bij patiënten op afstand ademhaling en hartslag meet. Het ‘extra paar ogen van de dokter’ moet het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis terugdringen.