Moet je vrienden willen blijven met een ex? ‘Een nare break-up levert soms meer persoonlijke groei op’

Hoe herken je alzheimer? 'Proces is al 10 tot 15 jaar aan de gang voor je klachten krijgt'

Er komen in Nederland ieder uur vijf mensen met dementie bij. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Wat zijn de kenmerken? Kun je de symptomen snel herkennen? En is er een (vorm van) behandeling? Hoogleraar Rik Vandenberghe van de geheugenpoli van het universitair ziekenhuis Leuven licht toe: ,,De bijwerkingen van medicatie wegen tot nu toe niet altijd op tegen de potentiële voordelen.’’