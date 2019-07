Moeders voor Moeders last zomerstop in na overschot urine

Moeders voor Moeders zamelt al bijna negentig jaar urine van zwangere vrouwen in voor het maken van een geneesmiddel dat vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen kan helpen. Een paar jaar geleden werd er jaarlijks nog een miljoen liter urine ingezameld, maar de vraag loopt terug. Om te voorkomen dat de opslag in Oss overvol raakt, is nu een zomerstop ingelast. Het betekent vooralsnog niet het einde van de organisatie, benadrukt Aspen, de Brabantse farmaceut achter het fenomeen Moeders voor Moeders. Het zwangerschapshormoon HCG, dat gewonnen wordt uit de urine, zal de komende jaren nodig blijven voor het maken van geneesmiddelen. ,,We zijn nog altijd heel blij met alle donaties,” zegt een woordvoerder van Aspen. Wie deelneemt aan Moeders voor Moeders moet elke week een blauw kratje met gevulde flessen voor de deur zetten. Hoewel de chauffeur discreet is – er staat geen reclame op de auto – is menig prille zwangerschap op deze manier ontdekt door een nieuwsgierige buurvrouw die het blauwe kratje voor de deur zag staan. In de jaren ’30, toen de organisatie begon, werd de inzameling gedaan door mannen in Oss die de urine ophaalden op de bakfiets. Pismannekes werden ze genoemd.

Liefdadigheidsproject

Moeders voor Moeders lag een paar jaar geleden onder vuur, omdat veel zwangere vrouwen in de veronderstelling waren dat zij deelnemen aan een liefdadigheidsproject. Echter, de organisatie is onderdeel van farmaceut Aspen die het gewonnen hormoon doorverkoopt aan andere farmaceuten die er een geneesmiddel van produceren. Het doneren van urine dient dus wel een goed doel, maar ís geen goed doel.



Waarom de vraag nu terugloopt, kan Aspen niet verklaren. Waarschijnlijk heeft het te maken met de opkomst van de synthetische variant die in het lab wordt gemaakt. Vorig jaar werd voor het eerst een zomer- en winterstop ingelast.



In november leidde een busje van Moeders voor Moeders - per ongeluk - tot consternatie. Een koerier met autopech had zijn busje vol urine-kratjes achtergelaten in de buurt van Baarn, op zoek naar hulp. De politie en brandweer dachten echter dat het busje gif of drugsafval bevatte en lastte een onderzoek in. Al snel werd duidelijk dat de vaatjes gevuld waren met urine.