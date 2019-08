Minder vruchtbaar na je 30ste? Dit is hoe het écht zit

Googel eens op cijfers over vrouwelijke vruchtbaarheid en je vindt nogal wat verschillen. ‘Boven de 30 jaar vermindert de vruchtbaarheid langzaam, vanaf 35 jaar snel en na het veertigste jaar is de kans om zwanger te raken erg klein’ (Ouders van Nu). ‘Gemiddeld genomen is de kans dat je zwanger wordt op je 35ste nog maar 16 procent’ (Ik-wil-zwanger-worden.nl). De Amerikaanse psycholoog Jean Twenge schreef een paar jaar terug in haar boek The Impatient Woman’s Guide to Getting Pregnant dat leeftijd helemaal geen invloed heeft op vruchtbaarheid. Ze noemt een studie uit 2004 onder 770 Europese vrouwen van statisticus David Dunson. Die ontdekte dat vrouwen tussen 35 en 39 jaar die minstens twee keer per week seks hebben, 82 procent kans hebben om zwanger te raken, bij 27- tot 34-jarigen is dat 86 procent. Ze verbaast zich er over dat de vruchtbaarheidscijfers die wij nu als waar aannemen, zijn gebaseerd op onderzoek uit de zeventiende en achttiende eeuw.