Minder mensen proberen te stoppen met roken

In de jaarlijkse Leefstijlmonitor antwoordde vorig jaar nog maar 31 procent van de rokers ‘ja’ op de vraag of ze het afgelopen jaar wel eens geprobeerd hadden te stoppen met roken (24 uur of langer). In 2020 antwoordde 36 procent nog bevestigend.



,,Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen”, zegt Marc Willemsen, deskundige op het gebied van tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut. ,,Voor veel rokers is er een aanleiding nodig om te stoppen met roken, zoals een campagne of een accijnsverhoging. Tijdens de coronaperiode heeft het kabinet nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd.”