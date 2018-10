Mijn man houdt mijn alcoholverslaving in stand

Vraag: Ik (vrouw van 58) lust graag een glaasje wijn (of twee) per dag, maar drink er vaak nog meer. Daarom kochten we miniflesjes. Manlief is zuinig en koopt sinds kort grote flessen, die hij verdeelt over de kleinere. Elke dag zet hij dan iets klaar. Soms laat hij de hele fles staan en die drink ik dan prompt leeg. Man kwaad dat ik me niet kan beheersen, ik kwaad dat hij me niet helpt met het onder controle houden van mijn verslaving. Hoe lossen we dit op?