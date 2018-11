‘Mijn lippen waren zo dun, het werd een obsessie’

,,Ik was 19 toen ik voor het eerst lipfillers liet zetten, dat was de tijd dat Kylie Jenner er beroemd om werd. Ik vond mezelf best knap, maar mijn lippen vond ik vrij dun. Het werd een obsessie. Ik kon er niet van slapen, zoveel was ik er mee bezig. Ik besloot het gewoon te doen. Voor mijn eerste behandeling was ik nerveus, dus had ik daarvoor een wijntje gedronken. Dat was een slecht idee. Toen ze me verdoofden, werd het zwart voor mijn ogen.



Ik heb een goedkope behandeling gedaan, iets meer dan 200 euro, maar dat zou ik niet per se aanraden. Twee vriendinnen van mij die het ook goedkoop hebben laten doen, kregen allemaal bobbels in hun lippen. Ik had geluk, ik vond het gelijk supermooi.



Daarna heb ik het wel een beetje te gek gemaakt. Ik ben in twee jaar tijd drie keer teruggegaan. Mensen om me heen zeiden: nu wordt het te veel, het is niet meer natuurlijk.



Eerst zag ik dat niet. Je ziet jezelf meestal van voren, dan valt het niet zo op. Op filmpjes zag ik van de zijkant dat mijn lippen echt ver uitstaken. De afgelopen twee jaar heb ik me ingehouden, maar als mijn lippen dunner worden, laat ik het opnieuw doen. Het is verslavend, want het is maar een kleine ingreep met een groot effect. En op Instagram zie je de hele tijd mooie, succesvolle mensen. Dat maakt me wel onzeker. Je moet sterk in je schoenen staan om je daar niet door te laten beïnvloeden.’’