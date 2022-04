Meneer Bernards is gevallen: roerloos en met zijn gezicht op de stenen begroet hij me

video GGZ blij met openheid Justin Bieber over mentale problemen: ‘Voorbeeld­ge­drag helpt enorm’

Justin Bieber laat zijn 250 man tellende tourcrew achttien maanden lang gebruik maken van online therapie. Het Canadese jeugdidool is in het verleden open geweest over zijn eigen psychische sores. Gezondheidsinstellingen en jongeren zijn blij dat Bieber therapie bespreekbaar maakt. ,,Het is geen VTWonen-wereld waarin iedereen gelukkig is.’’

7 april