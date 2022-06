Meer ziekteverzuim in mei, onder meer door quarantaine bij covid

met video Oogarts vindt methode die deze ziekte wereldwijd aan banden kan leggen: 'Wereldont­dek­king’

Het is een wereldontdekking. Dat weet gespecialiseerd oogarts Hans Lemij zeker. Met kunstmatige intelligentie kunnen computers een ziekte ontdekken die nu vaak over het hoofd wordt gezien en tot blindheid kan leiden. Als arts is hij overtuigd van het succes. ,,Maar ik ben geen ondernemer. Iemand moet het wel op de markt willen brengen.”

3 juni