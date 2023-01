Meer patiënten moeten langer wachten op medicijnen door nieuwe maatregel om prijs laag te houden

Duizenden mensen moeten waarschijnlijk langer wachten op nieuwe medicijnen, omdat minister Kuipers van Volksgezondheid maatregelen doorvoert die de kosten moeten drukken. Het gaat om medicijnen die al zijn goedgekeurd voor de Europese markt, maar specifiek in Nederland extra worden bekeken. Ook wordt onderhandeld over de prijs.

Kuipers heeft al laten weten dat meer medicijnen door de nieuwe regels later beschikbaar zullen komen. ,,Tijdens de onderhandeling is een middel niet beschikbaar voor de patiënt. Dat is natuurlijk niet wenselijk”, zegt een woordvoerder van het KWF.

Patiënten moeten daardoor onnodig lang lijden, vreest de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ,,Je ziet nu al dat de doorlooptijd steeds langer wordt. Straks wordt dat nog langer”, stelt woordvoerder Merit Boersma. Haar brancheorganisatie voor fabrikanten is niet tegen de plannen van Kuipers, maar wil wel dat medicijnen direct beschikbaar worden zodra ze zijn toegelaten volgens Europese regels. ,,Snelle beschikbaarheid kan in sommige gevallen jaren levenswinst betekenen”, zegt ze. ,,Maar de euro gaat voor de patiënt.”

Grens gaat naar 20 miljoen

Nu al moeten medicijnen die meer dan 40 miljoen euro kosten door deze extra keuring. Zo wachten mensen met de kanker-variant Kahler al een tijdje op toelating van het medicijn Abecma, dat al is goedgekeurd door de Europese Geneesmiddelen Autoriteit. Voor dat in het basispakket belandt, moet het in Nederland eerst uitgebreid worden bekeken door de Zorgautoriteit.

Ook wil het ministerie eerst onderhandelen over een schappelijke prijs voordat Abecma in het basispakket komt. Anders wordt de basisverzekering te duur, stelt de minister. Dat hele proces duurt al gemiddeld meer dan 400 dagen, en soms nog langer als niet direct alle gegevens op orde zijn. Jaarlijks moeten ongeveer tien nieuwe medicijnen door deze extra keuring.

Daar komen er straks nog een handjevol bij. Per 1 juli moeten ook pillen die meer dan 20 miljoen kosten door deze zogenoemde ‘sluis'. Het gaat om medicijnen die slechts door enkele Nederlanders worden gebruikt, maar ook om pillen waar duizenden patiënten baat bij hebben, weet de VIG.

Kankerstichting KWF snapt dat de nieuwe maatregel nodig is om de geneesmiddelen en het basispakket betaalbaar te houden en is er dan ook niet tegen. ,,Maar de overheid moet wel zorgen dat ze die onderhandelingen snel kan doen, met voldoende kennis en mensen”, aldus een woordvoerder.

Minister genoodzaakt

Kuipers begrijpt dat de vertraging voor patiënten lastig is, schrijft hij in de Kamerbrief. ‘Tegelijkertijd zijn de leveranciers van geneesmiddelen primair zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop, en de snelheid waarmee, zij toegang krijgen tot het Nederlandse basispakket. Zolang zij uitzonderlijke hoge prijzen blijven vragen voor dure intramurale geneesmiddelen, ben ik genoodzaakt om maatregelen te treffen die een beheerste instroom van deze geneesmiddelen mogelijk maken.’

De VIG wil graag een dashboard, waarop patiënten kunnen zien in welke fase een medicijn zit en hoe lang het nog duurt voordat er uitsluitsel is. Dat dashboard komt er, belooft het ministerie. Naar verwachting is dat er in het najaar. Dat is enkele maanden na de invoering van de nieuwe regels, die op 1 juli moeten ingaan.

Autoriteit doet onderzoek naar hoge prijzen De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is deze week een onderzoek begonnen naar mogelijk excessieve prijzen van drie geneesmiddelenfabrikanten. De bedrijven moeten beter onderbouwen waarom ze deze prijzen vragen. Ook heeft de ACM signalen dat sommige medicijnen tegen de afspraak in alleen in bundels te koop zijn, waardoor patiënten onnodig veel dure medicijnen moeten afnemen.