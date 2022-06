Meer corona-infecties, komt er zomergolf aan? ‘Staan er beter voor dan vorig jaar’

Bijna half miljoen jongeren ‘psychisch ongezond’, situatie verslech­terd door coronamaat­re­ge­len

Het aantal jongeren met psychische problemen is tijdens de coronapandemie flink toegenomen. Volgens het CBS was vorig jaar 18 procent van de 12- tot 25-jarigen ‘psychisch ongezond’. Dat komt neer op 488.000 jongeren. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. De verslechtering hangt waarschijnlijk samen met coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en lockdowns.

