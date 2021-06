Mariëtte moest weerloos toekijken hoe haar oersterke zoon Pim in een schim van zichzelf veranderde

Björns dochtertje Maja (4) is blind: 'Soms zit ze midden in de nacht in haar kamertje te spelen’

21 mei Soms zit Maja (4) midden in de nacht op haar kamertje te spelen, zonder dat ze in de gaten heeft dat haar vader en moeder gewoon liggen te slapen. Want dag en nacht onderscheiden kan ze niet: ze is blind. Vader Björn van Loon (35) kan er intussen wel om lachen. Maar snel weten wat er met je kindje aan de hand is, wenst hij elke ouder toe. Reden voor actie, ofwel zo’n anderhalve marathon per dag lopen.