Man aangehouden die zich voor negende coronaprik meldde in België

VIDEO Uniek: in heel Nederland binnen 6 minuten gereani­meerd

In heel Nederland kan nu binnen 6 minuten worden begonnen met reanimatie. Een mijlpaal, zegt de Hartstichting. De snelle hulp is mogelijk doordat de afgelopen vier jaar het landelijk netwerk van vrijwilligers die met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen helpen bij een hartstilstand, is gegroeid van 170.000 naar 245.000 personen. Ook het aantal AED’s is de afgelopen jaren flink gegroeid.

6 december