Lucille Werner krijgt genoeg beweging: ‘Je tippelt wat af op het Binnenhof’

Dit koffertje moet kinderen helpen wanneer papa of mama kanker heeft: ‘Vertel ze waarom je haar uitvalt’

13 augustus Als één van de ouders kanker krijgt, hakt dat er voor iedereen in het gezin enorm in. Meander Medisch Centrum in Amersfoort is daarom begonnen met het beschikbaar stellen van een troostkoffer aan kinderen waarvan een vader of moeder wordt behandeld voor kanker.