Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in ziekenhuis terechtkomen’

video Chermaine (35) leeft nog tien jaar na diagnose en promoveert op haar zeldzame longziekte

Chermaine Kwant was 25 jaar toen ze na een kerstdiner met een herseninfarct in het ziekenhuis terechtkwam. Daar hoorde ze dat ze een zeldzame longziekte had en niet lang meer zou leven. Onvoorstelbaar op haar leeftijd. Tien jaar later is ze er nog steeds. Sterker en gezonder dan ooit. Met de titel doctor in zicht en haar boek Een ontiegelijke lange adem dat komende week uitkomt.

24 november