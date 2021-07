Lisanne (21) kreeg een rekening van 921 euro van de tandarts: hoe kon het zó hoog oplopen?

Deze zoutthera­pie helpt mensen met ziektes en allergieën: ‘Na een uur merkte ik al verschil’

5 juli Niemand begreep wat vriendinnen Zuzsanna Lajko (48) en Maria Sike (55) zagen in een groot betonnen blok midden in Rotterdam. Maar het tweetal zag juist potentie in deze smerige en muffe bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Wie hier nu binnenstapt, waant zich in een andere wereld. Compleet gemaakt van zout.